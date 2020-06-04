Serengil'in avukatından Tolga Çam açıklaması! Seren Serengil bir süredir modacı Tolga Çam'la sosyal medya üzerinden süren polemikle gündemde... Modacı Çam, Serengil'in kıyafetlerini geri vermeyip parasını da ödemediğini öne sürmüştü. Seren Serengil'in avukatından açıklama geldi.

Seren Serengil, avukatı Mete Menekşe aracılığıyla bir basın açıklaması yaptı:





"Müvekkilimiz Seren Serengil hakkında çeşitli sosyal medya hesaplarında sistematik bir şekilde artarak devam eden bir takım asılsız ithamlar ve iddialar ortaya atılmaktadır. Müvekkilimiz Seren Serengil, bu ithamlar ve iddialar hakkında hukuki ve yasal yollara başvurmuştur. Hukuki ve yasal süreci sabırla beklerken siz kamuoyunu bu asılsız iddia ve ithamlar karşısında aydınlatma zorunluluğu doğmuştur. Modacı olduğunu iddia eden Tolga Çam isimli kişi tarafından sosyal medya üzerinden müvekkilimiz hakkındaki ithamlar ve iddialar doğruyu yansıtmamaktadır. Şöyle ki; Tolga Çam yaptığı paylaşımlarla Müvekkilimizin kamuoyundaki itibarını sarsmak, zedelemek ve kendi adına bir gündem yaratarak gündeme gelmeyi amaçlamaktadır.