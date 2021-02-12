Serenay Sarıkaya'yı çileden çıkaran soru!
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Serenay Sarıkaya'yı çileden çıkaran soru!

12.02.2021 23:46 | Son Güncelleme: 12.02.2021 23:50
Serenay Sarıkaya'yı çileden çıkaran soru!

Oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir estetik kliniğinden çıkarken görüntülendi. Sarıkaya, gelen bir soru karşısında oldukça sinirlendi. İşte ayrıntılar...

Estetik merkezinde yaklaşık bir saat kalan oyuncu, 2-3 ay önce yine aynı klinikte görüntülenmiş ve açıklama yapmadan otomobiline binmişti.

KONUŞMAKTAN KAÇINDI

Geçtiğimiz aylarda silikonlarını yenilettiği iddia edilen Sarıkaya "Kontrole mi geldiniz?" sorusu üzerine açıklama yapmaktan kaçındı.

CİPİNE BİNDİ

Sarıkaya, basın mensuplarının sağlığı ile ilgili ısrarlı soruları karşısında "Size ne ya!" deyip cipine bindi.

Kaynak: Snob Magazin

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