Serenay Sarıkaya ve Head&Shoulders'tan ezberleri bozan lansman Head&Shoulders ve Serenay Sarıkaya ev sahipliğinde gerçekleşen Yeni Supreme Arındırıcı ve Besleyici seri lansmanında ünlü isimleri bir araya geldi

Dünyanın 1 numaralı şampuanı Head&Shoulders, 10 Mart Salı günü Sanayi313'te yeni Supreme Arındırıcı ve Besleyici serisinin lansmanını gerçekleştirdi. Argan yağı ve Micellar suyu ile zenginleştirilen Arındırıcı ve Besleyici seride şampuan ve saç kreminin yanı sıra şampuandan önce kullanılmak üzere Micellar Temizleyiciyi sunarak saç bakım dünyasında ilgi uyandırdı.



Kaynak: Snob Magazin