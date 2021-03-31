Serenay Sarıkaya tarzıyla dikkat çekti

Oyuncu Serenay Sarıkaya, Bebek'teki Belkıs Kaş Tasarım Merkezi çıkışı görüntülendi. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Sarıkaya'nın eldivenleri ve tarzı ise dikkat çekiciydi.

Serenay Sarıkaya, Bebek'teki Belkıs Kaş Tasarım Merkezi çıkışı görüntülendi. Kıyafetlerini Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) bağışlamasına oyuncu, "Kız çocuklarının eğitimi için böyle şeyler yapmayı seviyorum, biliyorsunuz. Kıyafetler evde duracağına faydalı olsun istedim" dedi. Demet Akalın'ın, "Serenay insan değil, başka bir şey o" sözlerine Sarıkaya, tebessüm edip, "Teşekkür ederim, sağolun" diye konuşup aracına bindi. Sarıkaya'nın eldivenleri ve tarzı ise dikkat çekiciydi.

Kaynak: Snob Magazin