Serenay Sarıkaya sütyensiz görüntülendi
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Serenay Sarıkaya sütyensiz görüntülendi

Serenay Sarıkaya sütyensiz görüntülendi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Giyim tarzıyla dikkat çeken Sarıkaya'nın sütyensiz oluşu gözlerden kaçmadı. İşte detaylar...

İtalyan mücevher markası Bulgari'nin Türkiye'deki ilk reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya markanın Milano'daki davetinde dünyaca ünlü yıldızlarla bir araya gelmişti.

Milano'daki La Scala Opera binasındaki davet hakkında konuşan Sarıkaya, "Çok güzel bir davet oldu. Markanın Türkiye yüzü olarak yer aldım" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Burak Deniz ile Şahmeran dizisinde rol alacak olan Serenay Sarıkaya, "Eylül'de sete çıkacağız" dedi.

TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Sarıkaya'nın siyah renk tulumu, terlikleri ve sütyensiz oluşu da dikkat çekti.

AŞK İDDİASINI YALANLADI

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, adının aşk dedikodularına karıştığı Haldun Demirhisar hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

"Yeni bir şey söylemek istemiyorum, daha önce de bu haberleri yalanlamıştım zaten. Görüntülendiğim yer benim evim, arkadaşlarımla bir araya gelmek kadar doğal bir şey olamaz. Her seferinde çıkan aynı haberleri yalanlamak istemiyorum."

Sarıkaya ayrıca zamanlaması uymadığı için 'Bergen' filminde yer alamayacağını da açıkladı.

Serenay Sarıkaya sütyensiz görüntülendi
Serenay Sarıkaya sütyensiz görüntülendi
Serenay Sarıkaya sütyensiz görüntülendi

Kaynak: Snob Magazin

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