Serenay Sarıkaya plaja indi... Açılış yorgunu
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Serenay Sarıkaya plaja indi... Açılış yorgunu

Serenay Sarıkaya plaja indi... Açılış yorgunu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Bir gün öncesinde arkadaşlarıyla doğum gününü de kutlayan ünlü oyuncu, plajdayken telefonuna gelen tebrik mesajlarını yanıtladı.

Bir gün öncesinde arkadaşlarıyla doğum gününü de kutlayan ünlü oyuncu, plajdayken telefonuna gelen tebrik mesajlarını yanıtladı.

Uzun süre şezlongunda vakit geçiren Sarıkaya, öğlen saatlerinde sıcaktan bunalınca denize girip serinledi. Güzel oyuncu plajda önce mavi, sonra turuncu bikinisiyle boy gösterdi. 

Serenay Sarıkaya, 29'uncu yaşını da Bodrum'da kutladı. Arkadaşlarıyla birlikte pasta kesen oyuncunun fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: Hürriyet

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