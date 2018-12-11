Acun Ilıcalı'nın Hayranlıkla Baktığı Serenay Sarıkaya'nın Kıyafetini Değeri Ortaya Çıktı
45. Altın Kelebek Ödülleri töreninde Acun Ilıcalı'nın gözlerini alamadığı Serenay Sarıkaya'nın kıyafetinin değeri ortaya çıktı. Sarıkaya'nın kıyafetinin 13 bin TL olduğu öğrenildi.
Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, kıyafet tercihiyle herkesi şaşırtmıştı. Serenay Sarıkaya'nın kıyafetinin değeri ortaya çıktı.
TAM 13 BİN TL
45. Altın Kelebek Ödülleri töreninde kıyafetiyle çok konuşulan ve Acun Ilıcalı'nın da gözlerini alamadığı ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın giydiği kıyafetin değeri ortaya çıktı. Fi dizisiyle geceden ödülle dönen Serenay Sarıkaya'nın kıyafetinin 13 bin TL olduğu öğrenildi.
ACUN ILICALI GÖZLERİNİ ALAMAMIŞTI
'En iyi İnternet Dizisi' kategorisinde ödül alan 'Fİ' dizisi için Serenay Sarıkaya anons edilerek sahneye davet edilmişti. Şeyma Subaşı'ndan kısa süre önce boşanan Acun Ilıcalı'nın, Seranay Sarıkaya'ya bakışları ödül törenini izleyen seyircilerin dikkatinden kaçmamıştı. Acun Ilıcalı'nın, Serenay Sarıkaya'ya bakışları sosyal medyada da çok konuşulmuştu.
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Yarinda Acunun Serenayla adi cikicak ,kisasa kisas bunlarikiCevap Yaz Yayından Kaldır
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kizkandinismiCevap Yaz Yayından Kaldır
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kıyafet deglkı bıldıgın tul uzerınde taslar bumudur yanı yazıkCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kerem seranay elden gitti gozun aydinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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MİLLET EKMEK ALMAYA PARA BULAMIYOR BU EMBESİLLER BİR GECELİĞİNE GİYMEK İÇİN ELBİSEYE 13.000 TL PARA VERİYOR ACABA KAÇ ASGARİ ÜCRET EDER HİÇ HESAPLADINIZ MI.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır