Serenay Sarıkaya'nın bu fotoğrafını görünce çok şaşıracaksınız Şu sıralar Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya'nın ilkokul yıllarında çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı

Magazin Kuryesi'nde yer alan habere göre; Serenay Sarıkaya'nın Gözde Erdoğdu adındaki ilkokul arkadaşı, güzel oyuncunun 23 Nisan gösterisi öncesi çekilmiş bir pozunu paylaştı. 'Köylü ve şehirli...' Gözde Erdoğdu, "23 Nisan kutlamalarından bir kare. Sanırım köylü ve şehirli oyunu" ifadelerini kullandı. Sarıkaya'nın bu pozunu görenler, "Serenay hiç değişmemiş" görüşünde birleşti. Kaynak: Snob Magazin