Serenay Sarıkaya'nın arkadaşları neden hep yaşça büyük?
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Serenay Sarıkaya'nın arkadaşları neden hep yaşça büyük?

Serenay Sarıkaya'nın arkadaşları neden hep yaşça büyük?
Hürriyet - Haberler | Magazin

Oyuncu "Hayatıma birisinin girmesine hazır değilim" dedi.

Oyuncu "Hayatıma birisinin girmesine hazır değilim" dedi.

 "İlişkilerinde romantik ve duygusal mısın, yoksa aklın yönetimde midir?" sorusuna ise şöyle cevap verdi...

" Fazlasıyla duygusalım maalesef. Hiç öyle plancı programcı değilim. O anda içimden nasıl geliyorsa öyle davranıyorum"

ÖĞRENMEYE MERAKLIYIM

Oyuncu Serenay Sarıkaya "Arkadaşların neden senden yaşça büyük?" sorusuna şöyle cevap verdi:

Öğrenmeye meraklı olduğumdan. Bir de galiba yaşanmışlığı ve tecrübesi olan, karakterleri oturmuş, dolayısıyla daha temiz enerjili insanlara çekiliyorum.

Kaynak: Hürriyet

Neden kendisinden yaşça büyük insanlarla birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen sorunun cevabını verdi
Neden kendisinden yaşça büyük insanlarla birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen sorunun cevabını verdi
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