Serenay Sarıkaya'nın arkadaşları neden hep yaşça büyük?

Oyuncu "Hayatıma birisinin girmesine hazır değilim" dedi.

Oyuncu "Hayatıma birisinin girmesine hazır değilim" dedi.

"İlişkilerinde romantik ve duygusal mısın, yoksa aklın yönetimde midir?" sorusuna ise şöyle cevap verdi...

" Fazlasıyla duygusalım maalesef. Hiç öyle plancı programcı değilim. O anda içimden nasıl geliyorsa öyle davranıyorum"

ÖĞRENMEYE MERAKLIYIM

Oyuncu Serenay Sarıkaya "Arkadaşların neden senden yaşça büyük?" sorusuna şöyle cevap verdi:

Öğrenmeye meraklı olduğumdan. Bir de galiba yaşanmışlığı ve tecrübesi olan, karakterleri oturmuş, dolayısıyla daha temiz enerjili insanlara çekiliyorum.

Kaynak: Hürriyet