Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın barıştığı iddiası
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Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın barıştığı iddiası

03.02.2021 15:28 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:41
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın barıştığı iddiası

Serenay Sarıkaya'nın bir süre önce ilişkisini noktaladığı Cem Yılmaz'ın fotoğrafını beğenmesi, çiftin barıştığı iddialarını gündeme getirdi. Barışma haberleriyle ilgili açıklama yapan Sarıkaya, "Yok barışmadık, Görüşmüyoruz ama küs değiliz, neden küselim" dedi.

Aşklarıyla 2020 yılına damga vuran Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya ikilisi arasında flaş bir gelişme yaşandı. Sarıkaya, yaklaşık 10 ay aşk yaşadıktan sonra ayrıldığı sevgilisi Cem Yılmaz'ın son paylaşımını beğendi. Ünlü oyuncunun bu hareketi eski aşıkların barıştığı iddiasını gündeme getirdi.

''BARIŞMADIK''

Eski aşkıyla barıştığına dair iddiaları yanıtlayan Serenay Sarıkaya, aşk iddialarını yalanlayarak, "Yok barışmadık, kendisi söyledi zaten. Çok normal artık. Büyütmeyelim böyle şeyleri. Bir like'tan buraya gelmesin mevzu. Yetişkin insanlarız. Görüşmüyoruz ama küs değiliz, neden küselim." diye konuştu.

Farklı bir mekanda görüntülenen Cem Yılmaz ise Sarıkaya'nın beğenisi üzerine muhabirlerin, "Serenay Hanım ile barıştınız mı?" sorusuna "Küsmedik ki barışalım" diyerek cevap vermişti.

Doğruluk Kontrolü
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın barıştığı iddiası
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Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın sosyal medyada fotoğrafını beğenmesi, barıştıkları iddiasını gündeme getirdi.

İddialar hakkında açıklamada bulunan Sarıkaya, Cem Yılmaz ile barışmadıklarını ifade etti.

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