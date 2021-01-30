Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz barıştı mı?

Aşklarıyla 2020 yılına damga vuran Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya ikilisi arasında flaş bir gelişme yaşandı. Sarıkaya, yaklaşık 10 ay aşk yaşadıktan sonra ayrıldığı sevgilisi Cem Yılmaz'ın son paylaşımını beğendi. Ünlü oyuncunun bu hareketi sosyal medyada tartışma yarattı. İşte detaylar...

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile kendisinden 18 yaş küçük Serenay Sarıkaya, Kasım 2019'da aşk yaşamaya başlamıştı. Karantina günlerini birlikte geçiren sevgililer, geçen ekim ayında da yollarını ayırmıştı.

AYRILIK NEDENLERİNİ AÇIKLAMADILAR

Sarıkaya ve Yılmaz aşkının bitişi, ekim ayında ünlü komedyenin 'Ayrıldınız mı?' sorusuna verdiği 'evet' cevabıyla ortaya çıktı.& ;İkili o günden sonra hiçbir araya gelmedi. Sarıkaya ve Yılmaz, ayrılık soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

Kaynak: Snob Magazin