Serenay Sarıkaya ile birlikte olduğu iddia edilen Akın Akınözü kimdir?

Hercai dizisiyle ekranlara gelen Akın Akınözü, Serenay Sarıkaya ile görüntülendi. Akın Akınözü'nün hayatı merak edilmeye başladı. Akın Akınözü kaç yaşında? Akın Akınözü hayatı, boyu, sevgilisi ve daha fazlası haberimizde…

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Başarılı oyuncu Akınözü, 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine de eğitim aldı.

MUHTEŞEM YÜZYIL İLE TV EKRANLARINA GELDİ

2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atan Akın Akınözü, 2015 yılında ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarına gelmeyi başardı. Ardından Arkadaşlar İyidir dizisinde rol aldı. Şu sıralar Hercai dizisinde Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü 1.80 metre boyunda, 76 kilo ve Oğlak burcudur.

YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2019 – Hercai (Miran) (TV Dizisi)

2017-2018 – Aslan Ailem (Murat) (TV Dizisi)

2017 – Payitaht Abdülhamid (Ömer) (TV Dizisi)

2016 – Arkadaşlar İyidir (Yunus) (TV Dizisi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (İvan/Ali) (TV Dizisi)

2014 – Azrail (Sinema Filmi)