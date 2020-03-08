Serenay Sarıkaya için spora başladı Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşayan Cem Yılmaz, bu yeni ilişkiyle birlikte spora da başladı. (Kaynak-Hürriyet-İsmail Bayrak)

Ünlü komedyen, eski formuna kavuşabilmek için geçen yıl da birlikte çalıştığı spor hocası Sami Hamidi'nin kapısını çaldı.



Hamidi, Yılmaz'ın yaz aylarına fit bir vücutla gireceğini söylüyor: "Cem Bey geçen yıl 100 kilodan 85'e düşmüştü. Yeniden çalışmaya başladık. 12 haftada eski fit haline dönecek." Kaynak: Snob Magazin