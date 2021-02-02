Serenay Sarıkaya ekranlara mı dönüyor? İlk kez açıkladı
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Serenay Sarıkaya ekranlara mı dönüyor? İlk kez açıkladı

02.02.2021 23:46 | Son Güncelleme: 02.02.2021 23:51
Serenay Sarıkaya ekranlara mı dönüyor? İlk kez açıkladı

Serenay Sarıkaya önceki gün Bebek'te bir güzellik merkezinde bakımdaydı. İddialı giyim tarzıyla dikkat çeken oyuncu, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüleri beğendikten sonra tekrar barıştıkları iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Peki Serenay Sarıkaya ekranlara dönecek mi? İşte güzel oyuncunun ses getirecek açıklamaları...

Cem Yılmaz ile görüşmediklerini ancak küs olmadıklarını da ifade eden Sarıkaya "Yok kendisi de söyledi zaten. Bir like'tan buraya gelmesin mevzu. Çok normal şeyler bunlar. Yetişkin insanlarız, yani görüşmüyoruz ama tabii ki de küs değiliz. Böyle şeyleri büyütmeyelim lütfen" diye konuştu.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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