Serenay Sarıkaya ekranlara mı dönüyor? İlk kez açıkladı

Cem Yılmaz ile görüşmediklerini ancak küs olmadıklarını da ifade eden Sarıkaya "Yok kendisi de söyledi zaten. Bir like'tan buraya gelmesin mevzu. Çok normal şeyler bunlar. Yetişkin insanlarız, yani görüşmüyoruz ama tabii ki de küs değiliz. Böyle şeyleri büyütmeyelim lütfen" diye konuştu.& ;





Kaynak: Snob Magazin