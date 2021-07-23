Serenay Sarıkaya'dan yeni fotoğraf!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serenay Sarıkaya'dan yeni fotoğraf!

Serenay Sarıkaya'dan yeni fotoğraf!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Pandemi dönemini evinde geçiren Serenay Sarıkaya, haziran ayında başladığı tatillerine hız kesmeden devam ediyor.

Pandemi dönemini evinde geçiren Serenay Sarıkaya, haziran ayında başladığı tatillerine hız kesmeden devam ediyor.

Asos bölgesinde tatil yapan Sarıkaya, iskelede siyah mayosuyla boy gösterdi. Güneşi arkasına alarak poz veren oyuncunun paylaşımı kısa sürede 230 binden fazla beğeni aldı.

Her fırsatta Ege'de tatil yapmayı çok sevdiğini söyleyen Serenay Sarıkaya, 5 gün önce pembe bikinili bir pozunu paylaşmış ve "Canım Kuzey Ege'me sevgimle geldim" demişti.

Serenay Sarıkaya'ya tatilde Alice Müzikali'nde birlikte yer aldığı Merve Dizdar da eşlik etti.

Ekibin kaldığı taş evin günlük 10 bin TL olduğu öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet

İskelede siyah mayosuyla poz veren Serenay Sarıkaya'ya beğeni yağıyor
İskelede siyah mayosuyla poz veren Serenay Sarıkaya'ya beğeni yağıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Ahmet Kural Düm Tek Tek
Spor Diego Balotelli Alper Yılmaz Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Serenay Sarıkaya'dan yeni fotoğraf! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 12:33:30. #1.16#

title