Serenay Sarıkaya'dan tepki: Size ne!
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Serenay Sarıkaya'dan tepki: Size ne!

13.02.2021 12:57 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:02
Serenay Sarıkaya'dan tepki: Size ne!

Nişantaşı'ndaki klinikte yaklaşık bir saat kalan Sarıkaya, birkaç ay önce yine aynı klinikte görüntülenmiş ve koşar adım açıklama yapmadan otomobiline binmişti.

Nişantaşı'ndaki klinikte yaklaşık bir saat kalan Sarıkaya, birkaç ay önce yine aynı klinikte görüntülenmiş ve koşar adım açıklama yapmadan otomobiline binmişti.

Geçtiğimiz aylarda silikonlarını yenilettiği iddia edilen 29 yaşındaki oyuncu, "Kontrole mi geldiniz?" sorusu üzerine açıklama yapmaktan kaçındı.

Basın mensuplarının sağlık durumu ile ilgili ısrarlı sorularına gülerek "Size ne ya!" diye karşılık veren Sarıkaya, hemen kapıya gelen cipine bindi.

"CEM YILMAZ KÜS DEĞİLİZ AMA..." Serenay, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüleri beğendikten sonra gündem gelen 'barışma' iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

Cem Yılmaz ile görüşmediklerini ancak küs olmadıklarını ifade eden oyuncu, "Yok, kendisi de söyledi zaten. Çok normal, artık bir like'tan buraya gelmesin mevzu. Çok normal şeyler bunlar. Yetişkin insanlarız, yani görüşmüyoruz ama tabii ki küs değiliz. Normal böyle şeyleri büyütmeyelim lütfen" şeklinde konuşmuştu.

YENİDEN TAKİP ETTİ Geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir klinikten çıkan Cem Yılmaz da muhabirlerin Serenay Sarıkaya soruları karşısında, "Yok barışmadık. Küsmedik ki barışalım" açıklamasını yapmıştı.

Cem Yılmaz, yılbaşı gecesi Serenay Sarıkaya'yı Instagram hesabından takip etmeyi bırakmıştı. Ünlü oyuncu ise bu hamleye rağmen eski sevgilisini takip ediyordu.

Usta komedyen, ayrıca geçtiğimiz mayıs ayında paylaştığı Sarıkaya ile fotoğrafını silmedi. Basına yansıyan haberlerin ardından Yılmaz, Sarıkaya'yı yeniden takibe almıştı.

Kaynak: Hürriyet

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