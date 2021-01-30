Serenay Sarıkaya'dan sürpriz hamle! Eski sevgilisinin paylaşımını beğendi
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Serenay Sarıkaya'dan sürpriz hamle! Eski sevgilisinin paylaşımını beğendi

30.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:41
Serenay Sarıkaya'dan sürpriz hamle! Eski sevgilisinin paylaşımını beğendi

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz yıl Mart ayında Atina'da görüntülenmişti.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz yıl Mart ayında Atina'da görüntülenmişti. Fotoğraflarla belgelenen sürpriz aşk, 2020'nin en çok konuşulan birlikteliği olmuştu.

Ancak çiftin aşkı uzun sürmedi. Karantina sürecini de birlikte geçiren Yılmaz ve Sarıkaya ayrılık kararı aldı.

"EVET, AYRILDIK"

Sarıkaya ve Yılmaz aşkının bitişi, ekim ayında ünlü komedyenin 'Ayrıldınız mı?' sorusuna verdiği 'evet' cevabıyla ortaya çıktı.

İkili o günden sonra hiçbir araya gelmedi. Sarıkaya ve Yılmaz, ayrılık soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

SÜRPRİZ BEĞENİ

Ancak dün akşam Serenay Sarıkaya'dan şaşırtıcı bir hamle geldi. Cem Yılmaz ile Zafer Algo¨z, Nejat Alp'in 'Sen miydin sevgilimi çalan' s¸arkısını so¨yledi. Yılmaz du¨eti "Her pazartesi evde sahneye c¸ıkarız. Evde ne var? Bu yok" notuyla paylas¸tı. Güzel oyuncu, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın paylaşımını beğendi. Sarıkaya'nın bu hareketi 'Barıştılar mı?' sorusunu akıllara getirdi.

GERİ ADIM ATTI

Yılmaz, yılbaşı gecesi Serenay Sarıkaya'yı Instagram hesabından takip etmeyi bırakmıştı. Sarıkaya, Cem Yılmaz'ın bu hamlesine rağmen eski sevgilisini takip ediyordu. Ünlü komedyen ayrıca Mayıs ayında paylaştığı ve Sarıkaya ile yer aldığı fotoğrafı da silmedi. Basına yansıyan haberlerin ardından ünlü komedyen, Sarıkaya'yı yeniden takibe almıştı.

Cem Yılmaz ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra Sarıkaya, soluğu Ege'de almıştı.

Arkadaşları ve annesi Ümran Hanım ile birlikte uzun süre tatil yapan Sarıkaya, geçtiğimiz ay İstanbul'a dönmüştü.

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Kaynak: Hürriyet

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