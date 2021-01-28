Serenay Sarıkaya'dan güldüren paylaşım!
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Serenay Sarıkaya'dan güldüren paylaşım!

28.01.2021 16:32 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:36
Serenay Sarıkaya'dan güldüren paylaşım!

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla uzun bir süre konuşulmuştu.

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla uzun bir süre konuşulmuştu.

Sarıkaya, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Yakın arkadaşı Ezgi Mola ile bir karesini yayınlayan güzel oyuncu, bir uygulama yardımıyla 'kilo almış' hallerini yayınladı.

Ezgi Mola ile Serenay Sarıkaya'yı görenler "Bu ne hal?" demeden edemedi.

TARZIYLA SIK SIK GÜNDEM OLUYOR

Öte yandan Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde ilginç tarzı ile sosyal medyanın dilinde düşmüştü. Serenay Sarıkaya'nın kısa taytının üzerine giydiği montuna "Bunu gerçekten beğenip mi aldın?" yorumları yapılmıştı.

Kaynak: Hürriyet

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