Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'a romantik mesaj
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Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'a romantik mesaj

Oyuncu Serenay Sarıkaya, bugün doğum günü olan sevgilisi Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabındaki son paylaşımına romantik bir yorumda bulundu

23.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:42
Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'a romantik mesaj

Komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra kendisinden 18 yaş küçük olan Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini göz önünde yaşayan çiftten Sarıkaya, sosyal medyada aşkını bir kez daha haykırdı.

'İYİ Kİ VARSIN CEM!'

Atina tatiliyle belgelenen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle aynı evde karantinada olan ikili, aşklarını sosyal medyaya da yansıttı. Serenay Sarıkaya, bugün doğum günü olan sevgilisinin Instagram'dan yaptığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımının altına "İyi ki varsın" yorumunu yaptı

Kaynak: Snob Magazin

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