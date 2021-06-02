Serenay Sarıkaya 'Bergen' projesinden ayrılmıştı: Ben gereken açıklamayı yaptım
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Serenay Sarıkaya 'Bergen' projesinden ayrılmıştı: Ben gereken açıklamayı yaptım

Serenay Sarıkaya 'Bergen' projesinden ayrılmıştı: Ben gereken açıklamayı yaptım
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu, "Bergen" projesinden ayrılması hakkındaki sorulara "Gerekli açıklamayı zaten yapmıştım" cevabını verdi.

Ünlü oyuncu, "Bergen" projesinden ayrılması hakkındaki sorulara "Gerekli açıklamayı zaten yapmıştım" cevabını verdi. Bergen'in hayatını konu alan film için uzun süre hazırlık yapan Sarıkaya, projenin yeni çekim takvimine uymadığını belirterek projeden ayrılmıştı. 

Serenay Sarıkkaya, sosyal medyaa hesabında bu açıklamayı yayınlamıştı...

Kaynak: Hürriyet

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