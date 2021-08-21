Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan hamle!
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Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan hamle!

Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan hamle!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son günlerde meslektaşı Hande Erçel ile kıyaslanan Serenay Sarıkaya, sosyal medyada atağa kalktı. Eski aşkı Kerem Bürsin'in yeni sevgilisi Hande Erçel'le girdiği "kırmızı bikini" rekabetini kaybeden Sarıkaya'nın takipçi satın aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı 'Sen Çal Kapımı' dizisinin final yapmasının ardından geçtiğimiz günlerde kız arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'a gitmişti.

Kırmızı bir mayokinisi ve kot şortu ile objektif karşısında poz veren Erçel, fotoğraflarını da hayranlarıyla paylaşmıştı.

Hande Erçel'in ardından Kerem Bürsin'in 2019 yılında ayrıldığı oyuncu Serenay Sarıkaya da aynı renkte bir bikiniyle çekildiği kareleri Instagram hesabından yayınladı.

Erçel'in verdiği pozlar 3,3 milyon beğeni alırken, Sarıkaya'nın fotoğrafları ise 338 bin kişi tarafından beğenildi.

Beğeni sayısında Hande Erçel'in gerisinde kalan Sarıkaya'nın takipçi satın aldığı iddia edildi.

Instagram'da 9 milyon 100 bin takipçisi olan Sarıkaya'nın bir günde 100 bin takipçi kazanması kafaları karıştırdı. Herkes güzel oyuncunun takipçi satın aldığını düşünürken Sarıkaya, hesabına bot takipçi atıldığını söyledi. Güzel oyuncu, "Benim de yeni haberim oldu. Bir tuhaflık var çözmeye çalışıyoruz" diyerek iddiaları yalanladı.

Geçtiğimiz günlerde Elle'ye konuşan güzel oyuncu "Arkadaşların neden senden yaşça büyük? sorusuna, "Öğrenmeye meraklı olduğumdan. Bir de galiba yaşanmışlığı ve tecrübesi olan, karakterleri oturmuş, dolayısıyla daha temiz, enerjili insanlara çekiliyorum." cevabını vererek dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan hamle!
Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan hamle!
Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan hamle!
Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan hamle!
Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan hamle!
Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan hamle!

Kaynak: Snob Magazin

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