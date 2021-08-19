Serenay Sarıkaya'dan konuşturan fotoğraf
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Serenay Sarıkaya'dan konuşturan fotoğraf

Serenay Sarıkaya'dan konuşturan fotoğraf
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Uzun süredir tatilde olan Serenay Sarıkaya, yeni çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yayınladı. Oyuncu, kırmızı elbisesiyle beğeni aldı. İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya, tatilden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Her karesiyle konuşulan oyuncu, kırmızı elbisesiyle pozlar verdi. Üç kare yayınlayan Sarıkaya, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Oyuncu fotoğraflara, "Bebeğim evdeyim" yazdı. Oyuncu, daha önce paylaştığı kırmızı bikinisiyle Hande Erçel'in paylaştığı kırmızı mayosuyla karşılaştırılmıştı.

Erçel, daha sonra karşılaştırılmaktan rahatsız olup fotoğrafı silmişti. Kerem Bürsin, Sarıkaya'dan sonra Hande Erçel'le aşk yaşamaya başlamıştı.

Serenay Sarıkaya'dan konuşturan fotoğraf
Serenay Sarıkaya'dan konuşturan fotoğraf
Serenay Sarıkaya'dan konuşturan fotoğraf

Kaynak: Snob Magazin

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