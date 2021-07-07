Serenay Sarıkaya'dan çarpıcı ilişki itirafı!
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, verdiği bir röportajda samimi açıklamalar yaptı. Bir süredir hayatında kimse olmayan Sarıkaya, ilişki itirafıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun neden kendisinden yaşça büyük erkeklerle daha iyi anlaştığı da belli oldu. İşte ayrıntılar...
Serenay Sarıkaya, "Hayatıma birisinin girmesine hazır değilim" itirafında bulundu.
"ÖĞRENMEYE MERAKLI OLDUĞUMDAN"
Güzel oyuncu "Arkadaşların neden senden yaşça büyük? sorusuna ise, "Öğrenmeye meraklı olduğumdan. Bir de galiba yaşanmışlığı ve tecrübesi olan, karakterleri oturmuş, dolayısıyla daha temiz, enerjili insanlara çekiliyorum." ifadelerini kullandı. (Elle)
Serenay Sarıkaya son olarak komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşamıştı.
Güzel oyuncunun iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, Sarıkaya bu iddiaları yalanlamıştı.
Kaynak: Snob Magazin