Serenay Sarıkaya'dan çarpıcı ilişki itirafı!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, verdiği bir röportajda samimi açıklamalar yaptı. Bir süredir hayatında kimse olmayan Sarıkaya, ilişki itirafıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun neden kendisinden yaşça büyük erkeklerle daha iyi anlaştığı da belli oldu. İşte ayrıntılar...