Serenay Aktaş'tan libido açıklaması

13.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:39

Snob Magazin'in haberine göre; Yeni projeler üzerine çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Aktaş, "Kısa bir Uludağ tatili yapacağım. Hem de bir etkinliğe katılıp, biraz kafamı dinlemek istiyorum." dedi.

'Beni ilgilendirmez'

Muhabirlerin Can Yaman'ın başlattığı libido polemiğiyle ilgili sorularına da yanıt veren Aktaş, "Bunlar beni ilgilendiren konular değil." diyerek alışverişine kaldığı yerden devam etti.



