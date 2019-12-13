Serenay Aktaş'tan libido açıklaması
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Serenay Aktaş'tan libido açıklaması

Başarılı oyuncu Serenay Aktaş, geçtiğimiz gün Vadistanbul'daydı. Tek başına alışveriş turunda görüntülenen güzel oyuncu, neşeli haliyle objektiflere yansıdı

13.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:39
Serenay Aktaş'tan libido açıklaması

Snob Magazin'in haberine göre; Yeni projeler üzerine çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Aktaş, "Kısa bir tatili yapacağım. Hem de bir etkinliğe katılıp, biraz kafamı dinlemek istiyorum." dedi.

'Beni ilgilendirmez'

Muhabirlerin Can Yaman'ın başlattığı libido polemiğiyle ilgili sorularına da yanıt veren Aktaş, "Bunlar beni ilgilendiren konular değil." diyerek alışverişine kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: Snob Magazin

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