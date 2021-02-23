Serena Williams grand slam kazanmadan tenisi bırakmayı planlamıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Serena Williams grand slam kazanmadan tenisi bırakmayı planlamıyor

23.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:22
Serena Williams grand slam kazanmadan tenisi bırakmayı planlamıyor

ABD'li Serena Williams, tüm zamanların en çok grand slam kazanan tenisçisi rekorunu egale etmeden emekliye ayrılmayı planlamıyor.

ABD'li Serena Williams, tüm zamanların en çok grand slam kazanan tenisçisi rekorunu egale etmeden emekliye ayrılmayı planlamıyor.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta yüksek formuna rağmen yarı finalde Japon Naomi Osaka'ya yenilerek elenen ve turnuvanın ardından yaptığı basın toplantısında tenise veda sinyali veren 39 yaşındaki Serena Williams'ın antrenörü Patrick Mouratoglou, yıldız tenisçinin durumuna açıklık getirdi.

ABD basınına konuşan Mouratoglou, Serena Williams'ın doğum yapmasının ardından tenise grand slam kazanmak için döndüğünü ve bu hedefini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Williams'ın, Avustralya Açık sonrasındaki basın toplantısında duygusal anlar yaşamasının çok doğal olduğunu kaydeden Mouratoglou, "Sürekli birileriyle karşılaştırılmak, çok zor. Bu nedenle Serena çok hassas bir dönemde ve maçtan sonra duygusal anlar yaşadı. Onu çok iyi anlıyorum. En azından bir grand slam turnuvası kazanmadan tenisi bırakmayacağını çok iyi biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon önlerinde şampiyonluk için 3 grand slam turnuvası daha olacağını vurgulayan Mouratoglou, "Serena'nın bunu başaracağına inanıyorum. O da inanıyor. İnanmasa tenisi bırakırdı. Kariyerinde elde ettiği büyük başarıların ardından ilk kez bebek dünyaya getirdi, ailesini kurdu ve tüm zorluklara göğüs gererek tenise döndü. Yeniden şampiyonluğa ulaşmak için inanılmaz bir çaba gösteriyor. Forma girmek için saatlerce çalışıyor. Grand slam kazanamayacağını düşünseydi tenise çoktan veda ederdi." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Williams, bu turnuvalarda bir kez daha zirveye çıkması halinde "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanını Margaret Court ile paylaşacak.

Son basın toplantısında gözyaşlarını tutamayan Williams, "Emekliye ayrılsaydım bunu zaten kimseye söylemezdim." diyerek toplantıyı terk etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Pervin Buldan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Zeki Müren İrem Derici Prens Harry Barış Manço
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Mart İzmir Göztepe Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Serena Williams grand slam kazanmadan tenisi bırakmayı planlamıyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 15:32:03. #1.16#
title