Seren Serengil'den Nişanına Katılmayan Görümcesine: Beni Hapse Atan Kadınla Gülücükler Atıyor
Dün akşam Yaşar İpek'le nişanlanan Seren Serengil, törene katılmayan görümcesine "Beni hapse atan kadınla gülücükler atıyor" sözleriyle yüklendi.
Aile ve yakın dostların katıldığı törenle nişanlanan Seren Serengil ve Yaşar İpek cephesinde en çok konuşulan konu Yaşar İpek'in annesi ve kız kardeşinin törene katılmaması oldu. Konu hakkında açıklama yapan Serengil, İpek'in ailesinin neden katılmadığını açıkladı.
"ELİMDEN GELDİĞİNCE YAKIN DAVRANDIM"
Seren Serengil yaptığı açıklama: "Annem ve ölmüş babam için iftiralar atan bir magazin sayfasının Yaşar'ın kız kardeşinin olduğunu öğrendim. Yine aynı kişi benim mahkemelik olduğum süreçte karşı tarafta yer aldı. Ölmüş babam için çok ağır şeyler yazdılar. Çok üzülmeme rağmen Yaşar için affettim, elimden geldiğince yakın davrandım.
"AYRILDIĞIMIZDA NÖTR KALDI"
Sonra Yaşar ile küçük bir ayrılık yaşadım o aralar aynı haberler çıkmaya devam etti. Beni hapse atan kadınla birbirlerine yorumlar yapıp, gülücükler atıyor hala. Yaşar'ın da ağırına giden durum nasıl bunları yapabildiği!.. Artık aile olduğumuz için çok kırıldım. Biz Yaşar ile ayrıldığımızda annem bana kızdı yapma aklını başına devşir dedi ama Fatoş Abla'dan böyle bir söylem duymadım. Nört kaldı ve bu benim zoruma gitti."
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seren çok tipiksin fatoş hanım istemez tabi için kötülük doluCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Bir bartolu var kivanc getirsinler rekor kirarCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Seren de mutlu olsun,çok sevindim..Bu sefer yakalar inşaAllah. Seren’i dinleyin öyle yazın ..Hapse attıran kadın mı haklı ..Acılar çekmiş ..Yüzü gülsün dilerim..Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Seren Allah yaratmiş ama ağzin kocaman yaaa bi ekmeği bi lokmada yutuyosun dur kesin :)Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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Ayy Serengil, yettin artık...!!! Demek ki, sende bir sorun var...Cevap Yaz 15 3 Yayından Kaldır