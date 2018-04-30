Seren Serengil'den Nişanına Katılmayan Görümcesine: Beni Hapse Atan Kadınla Gülücükler Atıyor

Aile ve yakın dostların katıldığı törenle nişanlanan Seren Serengil ve Yaşar İpek cephesinde en çok konuşulan konu Yaşar İpek'in annesi ve kız kardeşinin törene katılmaması oldu. Konu hakkında açıklama yapan Serengil, İpek'in ailesinin neden katılmadığını açıkladı.

"ELİMDEN GELDİĞİNCE YAKIN DAVRANDIM"

Seren Serengil yaptığı açıklama: "Annem ve ölmüş babam için iftiralar atan bir magazin sayfasının Yaşar'ın kız kardeşinin olduğunu öğrendim. Yine aynı kişi benim mahkemelik olduğum süreçte karşı tarafta yer aldı. Ölmüş babam için çok ağır şeyler yazdılar. Çok üzülmeme rağmen Yaşar için affettim, elimden geldiğince yakın davrandım.

Eylem İpek ve annesi Fatoş İpek

"AYRILDIĞIMIZDA NÖTR KALDI"

Sonra Yaşar ile küçük bir ayrılık yaşadım o aralar aynı haberler çıkmaya devam etti. Beni hapse atan kadınla birbirlerine yorumlar yapıp, gülücükler atıyor hala. Yaşar'ın da ağırına giden durum nasıl bunları yapabildiği!.. Artık aile olduğumuz için çok kırıldım. Biz Yaşar ile ayrıldığımızda annem bana kızdı yapma aklını başına devşir dedi ama Fatoş Abla'dan böyle bir söylem duymadım. Nört kaldı ve bu benim zoruma gitti."