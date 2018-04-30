Yaşar İpek'le Nişanlanan Seren Serengil'in Kıyafeti Gündem Oldu
Seren Serengil ve sevgilisi Yaşar İpek, dün akşam düzenlenen törenle nişanlandı. Ünlü isimlerin katıldığı törende Seren'in kıyafeti dikkat çekti.
İnişli çıkışlı ilişkileriyle sürekli gündemde olan Seren Serengil ve Yaşar İpek, dün akşam aile ve dostlarının katıldığı törenle nişanlandı. Nişana damga vuran olay ise Serengil'in giydiği elbise oldu.
ANNESİ VE KIZ KARDEŞİ KATILMADI
100 bin lira harcandığı öğrenilen törene Yaşar İpek'in annesi ve kız kardeşi katılmadı. Seren Serengil, konuyla ilgili "Ben öyle uygun gördüm. Evet, ben istemedim. Geçerli nedenlerim vardı" dedi.
Nişan töreninde çifti, Demet Akalın, Deniz Seki, Lerzan Mutlu gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.
MAKETLE KARŞILADILAR
Nişan törenine gelen konukları girişte Seren Serengil ve Yaşar İpek'in maketleriyle karşılaştı. Tören alanı çiçeklerle ve çiftin fotoğraflarıyla süslendi.
YILLAR SONRA BİR ARAYA GELDİLER
Demet Akalın ve küs olan Alişan yıllar sonra aynı mekanda bir araya geldi.
KIYAFETLER DAMGA VURDU
Nişan elbisesi olarak yeşil bir kıyafet tercih eden Serengil ve diğer konukların kıyafeti sosyal medyanın diline düştü. Geçtiğimiz günlerde adı iş adamı Murat Karabova ile anılan Deniz Seki'nin kıyafeti de çok konuşulanlar arasına girdi.
İşte Seren Serengil'in kıyafeti hakkında yapılan yorumlar...
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Ğöz önünde olan Insanlar zor Evlenir birde tabiki ünlü ve tanınmışgeç olsun temiz olsun Hayırlısı olsun Düşmanlar tabiki adetdir çatlasın :stop:))Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Mutluluk seninle olsun Seren.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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kıskananlar çatlasın mutlu olsun dürüst vefalı iyi niyetli serenCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Ülke batmis ekonomi dibe vurmuş serenin elbisesi gündem way beCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Sereniin elbisesi gundem olacak en son sey !!!!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır