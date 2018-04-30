Yaşar İpek'le Nişanlanan Seren Serengil'in Kıyafeti Gündem Oldu

İnişli çıkışlı ilişkileriyle sürekli gündemde olan Seren Serengil ve Yaşar İpek, dün akşam aile ve dostlarının katıldığı törenle nişanlandı. Nişana damga vuran olay ise Serengil'in giydiği elbise oldu.

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİ KATILMADI

100 bin lira harcandığı öğrenilen törene Yaşar İpek'in annesi ve kız kardeşi katılmadı. Seren Serengil, konuyla ilgili "Ben öyle uygun gördüm. Evet, ben istemedim. Geçerli nedenlerim vardı" dedi.

Nişan töreninde çifti, Demet Akalın, Deniz Seki, Lerzan Mutlu gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.

MAKETLE KARŞILADILAR

Nişan törenine gelen konukları girişte Seren Serengil ve Yaşar İpek'in maketleriyle karşılaştı. Tören alanı çiçeklerle ve çiftin fotoğraflarıyla süslendi.

YILLAR SONRA BİR ARAYA GELDİLER

Demet Akalın ve küs olan Alişan yıllar sonra aynı mekanda bir araya geldi.

KIYAFETLER DAMGA VURDU

Nişan elbisesi olarak yeşil bir kıyafet tercih eden Serengil ve diğer konukların kıyafeti sosyal medyanın diline düştü. Geçtiğimiz günlerde adı iş adamı Murat Karabova ile anılan Deniz Seki'nin kıyafeti de çok konuşulanlar arasına girdi.

İşte Seren Serengil'in kıyafeti hakkında yapılan yorumlar...