Seren Serengil ve Yaşar İpek'in Düğün Tarihi Belli Oldu

Seren Serengil, "Duymayan Kalmasın" programının bugünkü bölümünde düğün tarihlerini açıkladı.

DÜĞÜN FRANSA'DA

Fransa'da dünya evine gireceklerini açıklayan Seren Serengil, "12 Haziran Salı günü evleniyoruz" dedi.

HAZIRLIKLARI YAŞAR YAPIYOR

Serengil, hazırlıklarla müstakbel eşi Yaşar İpek'in ilgilendiğini söyledi. İpek, nişan hazırlıklarında her detayla yakından ilgilenmişti.

100 BİN LİRALIK NİŞAN YAPTILAR

Çift, Şile'de aile ve yakın dostlarının katıldığı törenle nişanlanmıştı. 100 bin lira harcandığı öğrenilen törene Yaşar İpek'in annesi ve kız kardeşi katılmadı. Seren Serengil, konuyla ilgili "Ben öyle uygun gördüm. Evet, ben istemedim. Geçerli nedenlerim vardı" dedi.

Nişan töreninde çifti, Demet Akalın, Deniz Seki, Lerzan Mutlu gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.