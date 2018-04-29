Seren Serengil ve Yaşar İpek Bugün Nişanlanıyor

İlişki sözleşmesinden sonra aralarındaki problemleri halleden Seren Serengil ile Yaşar İpek sürpriz bir kararla evlenmeye karar vermişti. Yaşar İpek, Kıbrıs'ta çıktığı sahnede Seren Serengil'e herkesin önünde evlilik teklifinde bulunmuştu.

"KALBİNİ SEVDİKLERİM BUNLAR"

Nişan töreninde önce tekrardan davetiye fotoğrafını paylaşan Serengil, altına şu notu düştü:

Nişanı kız tarafı yapar ya, biz de onu da sevgilim yaptı. Her şeyi o hazırladı o yaptı tüm hazırlığı benim en seveceğim şekliyle. Ben işin biraz süslemesine karıştım o kadar serdarcığımla birlikte kendi davet etmek istediği kişiler dışında benim kimleri görmek istediğimi kimi görmek istemediğimi sorma nezaketinde bulundu. Bende ona bir liste verdim orada kalbimin içindekilerini orada olmasından mutlu olacağım kişileri yazdım "kalbini sevdiklerim bunlar" dedim tutuşturdum eline. Birbirimize söz vereceğimiz bu mutlu günümüz de bir tek onlar olsun istedim sağolsun beni kırmadı. Sizleri de bu mutlu günümde cebimde taşıyacağım biliyorum mutlu olmama mutlu olacaksınız şimdiden hepinizi öperim dua edin kalbim durmasın heyecandan. Sizi seviyorum..."

KIZ KARDEŞ VE ANNE NİŞANA KATILMIYOR

Yaşar İpek'in annesi Fatoş İpek ve kız kardeşi Eylem Şafak İpek nişana katılmayacaklarını sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla duyurdu. Eylem İpek Instagram'da annesiyle beraber çekindikleri fotoğrafa, "Annemle tatil hazırlığı yarın o Kıbrıs'a gidiyor. Bizde yurt dışına" yazarak törene katılmayacaklarını ilan etti.

GELİN VE DAMATTAN İLK FOTOĞRAF

Seren Serengil nişan gününün ilk fotoğrafını 'Mutluluğun tarifi yok. Beni almaya gelmiş sevgili' notuyla paylaştı.