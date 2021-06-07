Seren Serengil sağlık durumu! Seren Serengil ameliyat mı oldu?

Hafta içi her gün yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yorumcu olarak yer alan Seren Serengil'in bugün yapılan yayında yer almaması izleyenleri meraklandırdı. Peki, Seren Serengil neden yok? Seren Serengil sağlık durumu! Seren Serengil ameliyat mı oldu? Seren Serengil hastalığı!

Hafta içi her gün yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yorumcu olarak yer alan Seren Serengil'in bugün yapılan yayında yer almaması izleyenleri meraklandırdı. Peki, Seren Serengil neden yok? Seren Serengil sağlık durumu! Seren Serengil ameliyat mı oldu? Seren Serengil hastalığı!

SEREN SERENGİL NEDEN YOK?

7 Haziran Pazar günü yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil yer almayınca, vatandaşlar Serengil'in sağlık durumunu merak etti. Seren Serengil'in sevgilisi tarafından sabah 05:30'da ameliyata alındığı bilgisi verildi.