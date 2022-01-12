Seren Serengil "Yeni yıl planlaması yaptık"

Cantinery'de oturan çift, burada uzun süre yemek yeyipsohbet ettiler. Akşam saatlerinde doğru kısa bir alışveriş turu yapan ikili, bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünleri incelediler.

Seren Serengil ; "Uzun bir toplantıdan çıktık, yeni yılın planlamasını yaptık." demekle yetindi.

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