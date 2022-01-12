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Seren Serengil "Yeni yıl planlaması yaptık"

Seren Serengil "Yeni yıl planlaması yaptık"
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Uzun süredir sağlık problemleri ile gündemde olan Seren Serengil ve sevgilisi Mustafa Rahman, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. İşte detaylar…

Cantinery'de oturan çift, burada uzun süre yemek yeyipsohbet ettiler. Akşam saatlerinde doğru kısa bir alışveriş turu yapan ikili, bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünleri incelediler.

Seren Serengil ; "Uzun bir toplantıdan çıktık, yeni yılın planlamasını yaptık." demekle yetindi.

Seren Serengil "Yeni yıl planlaması yaptık"

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