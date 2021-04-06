Seren Serengil öldü mü? Seren Serengil sağlık durumu ne? Seren Serengil'e ne oldu?
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Seren Serengil öldü mü? Seren Serengil sağlık durumu ne? Seren Serengil'e ne oldu?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Seren Serengil öldü mü? Seren Serengil sağlık durumu ne? Seren Serengil'e ne oldu?

Özel hayatı ile sık sık gündeme gelen Seren Serengil sağlık durumuyla da merak ediliyor. Peki, Seren Serengil sağlık durumu ne? Seren Serengil öldü mü? İşte, Seren Serengil'in son durumu!

Magazin dünyasının önemli isimlerinden Seren Serengil'in yaşadığı rahatsızlıklar sonrası sevenleri Seren Serengil'in sağlık durumunu merak etti. Seren Serengil öldü mü ve Seren Serengil sağlık durumu ne gibi aramalar yapılırken Seren Serengil'in durumu araştırıldı.

SEREN SERENGİL SAĞLIK DURUMU NE?

Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayınında fenalaşan Seren Serengil'e ilk müdahaleyi programın diğer sunucuları Bircan Bali ve Arto yaptı. Bircan Bali, reklam arasına gidilmesini sağlarken Serengil, yayından çıktı.

Reklamların bitmesinin ardından Arto, Seren Serengil'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Arto, "Problemi var. Kendine biraz daha iyi bakması gerekiyor. Çok acil bir şey değil ama yine de sağlığı sıkıntılı. Dolayısıyla bir müddet ufak da olsa bir tedavi görmesi lazım" açıklamasını yaptı. (Posta)

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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