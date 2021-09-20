Seren Serengil neden yok? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında yer alan isimlerden olan Seren Serengil, bu sabah programda yer almadı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SEREN SERENGİL NEDEN YOK?

Seren Serengil'in programdan ayrıldığına dair bir açıklama yer almıyor.

Seren Serengil'in sosyal medya paylaşımlarına göre şu an tatilde olması nedeniyle programa katılamadı. Salı günü programda yer alacak.

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