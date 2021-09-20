Seren Serengil neden yok? - Haberler
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Seren Serengil neden yok?

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Seren Serengil neden yok?

Beyaz TV'nin sevilen programları arasında yer alan Söylemezsem Olmaz beğeni ile takip ediliyor. Peki Söylemezsem Olmaz sunucuları kim? Söylemezsem Olmaz canlı izle! Beyaz TV yayın akışı! Söylemezsem Olmaz yeni saati ne zaman? Söylemezsem Olmaz canlı izle! Söylemezsem Olmaz saat kaçta? Seren Serengil neden yok?

Seren Serengil neden yok? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında yer alan isimlerden olan Seren Serengil, bu sabah programda yer almadı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SEREN SERENGİL NEDEN YOK?

Seren Serengil'in programdan ayrıldığına dair bir açıklama yer almıyor.

Seren Serengil'in sosyal medya paylaşımlarına göre şu an tatilde olması nedeniyle programa katılamadı. Salı günü programda yer alacak.

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Yorumlar (1)
corci:3 gündür uyuyamıyordum, kafamda sürekli bu soru vardı. Şimdi rahat uyuyabilirim.
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