Seren Serengil'le Nişanlanan Yaşar İpek'ten Çirkin El Hareketi
Seren Serengil'in nişanlısı Yaşar İpek, yüzüğü taktıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte bu anı kutlarken yaptığı el hareketiyle 'Yok artık' dedirtti.
Seren Serengil'le geride bıraktığımız akşam nişanlanan Yaşar İpek, yaptığı el hareketiyle geceye damga vurdu.
KUTLAMA ESNASINDA EL HAREKETİ YAPTI
Şarkıcı ve oyuncu Seren Serengil'in nişanlısı Yaşar İpek, yüzüğü taktıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte bu anı kutladı. Geceden çok sayıda fotoğraf ve video paylaşımı yapılırken bunlardan bir tanesinde ortaya çıkan manzara 'Yok artık' dedirtti. Videoda İpek'i çirkin bir el hareketi yaparken görüyoruz.
ÖZEL ANA BÜYÜK SAYGISIZLIK
Seren Serengil ile geçen akşam nişanlanan Yaşar İpek'in yüzüğünü gösterip yaptığı hareket, İpek'in bu özel ana olan saygısını ve yaklaşımını da adeta ortaya koydu.
YORUMLAR (40)
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Bisey yok bunda nisanlandim diyor yüzüğünü gösteriyor sadeceCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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NE VAR BUNDA YÜZÜĞÜNE DİKKAT ÇEKMİŞ BAŞKA TARAFA ÇEKENLER PİSSSSCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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al serenı vur yaşaraCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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İçiniz fesat adam yüzüğü göstermişCevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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sizde herşeyden bıkıyorsunuz anam babam, bi yalancı siyasetçilerden birde sahtekar hocalardan bıkmadınızCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır