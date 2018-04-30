Seren Serengil'le Nişanlanan Yaşar İpek'ten Çirkin El Hareketi

Seren Serengil'le Nişanlanan Yaşar İpek'ten Çirkin El Hareketi

Seren Serengil'in nişanlısı Yaşar İpek, yüzüğü taktıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte bu anı kutlarken yaptığı el hareketiyle 'Yok artık' dedirtti.

Seren Serengil'le geride bıraktığımız akşam nişanlanan Yaşar İpek, yaptığı el hareketiyle geceye damga vurdu.

KUTLAMA ESNASINDA EL HAREKETİ YAPTI

Şarkıcı ve oyuncu Seren Serengil'in nişanlısı Yaşar İpek, yüzüğü taktıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte bu anı kutladı. Geceden çok sayıda fotoğraf ve video paylaşımı yapılırken bunlardan bir tanesinde ortaya çıkan manzara 'Yok artık' dedirtti. Videoda İpek'i çirkin bir el hareketi yaparken görüyoruz.

ÖZEL ANA BÜYÜK SAYGISIZLIK

Seren Serengil ile geçen akşam nişanlanan Yaşar İpek'in yüzüğünü gösterip yaptığı hareket, İpek'in bu özel ana olan saygısını ve yaklaşımını da adeta ortaya koydu.

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