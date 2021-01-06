SEREN SERENGİL: KİLO VERMEMİ DURDURAMIYORUZ
anlattı. Seren Serengil, sağlık durumunun stabil olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Kilo vermemi durduramıyoruz.
"46 KİLOLARA DÜŞTÜM, ÇOK ZAYIFLADIM"Serengil, "Geri dönüşüm ameliyatı istedim, tekrardan midemi kullanayım, eski halime döneyim diye. Fakat şu anda çok kilo kaybettim. 46 kilolara düştüm, çok zayıfladım. 70 kilolardan düştüm, 7-8 ay oldu galiba. Önemli olan aslında 46 kilo olmakta değil, önemli olan vücut hiçbir besini, minerali, hiçbir vitamini tutmuyor. Bu seferde organ yetmezliğine sebep oluyor, kalp krizleri olabiliyor. Şimdi doktorlara gitmeye başladım çünkü solunumla da alakalı problem var. Bizim amacımız şu haftanın 3 günü hastaneye yatacağım yayından sonra, serum alacağım. Ben vitamin falan almıyorum, su da içmiyorum. Aslında benimde hatalarım yok değil. Biraz daha kendime dikkat edeceğim, haftanın 3 günü de serum alacağım. Haziran'a kadar toparlandım toparlandım. Toparlanamadığım zaman ameliyata sokacaklar beni mecburen. Çünkü daha fazla kilo kaybı sorun olacak" diye konuştu.
"KALBİMİZ GÜZEL OLDUKTAN SONRA BİZ HER HALİMİZLE GÜZELİZ"Seren Serengil, hiç kimseden şikayetçi olmadığını da belirterek, şöyle devam etti:
"Ben yetişkin bir insanım. Benim bunu yaptırmamam gerekiyordu başta. Ben vitamin de almadım, belki vitaminlerimi de düzenli kullanmalıydım, su hiç içmem. Ağızıma su sürmüyorum, çok zararlı bir şey, 8 yaşımdan beri su içmiyorum. Amacım çıkıp birilerini suçlamak falan değil. Yaptırmasaydım, yani aklı başında insanım değil mi? Biz kadınlarda problem var, sevmiyoruz kilolu olmayı. Ama inanın ben şu anda zayıflığımın tadını hiç çıkaramıyorum. O kadar halsizim, hastayım. Bakalım seruma daha yeni başladık. Bu ilk haftam, haftanın 3 günü yatacağım hastaneye artık göreceğiz nasıl olacak. İnşallah iyi olsun. Annem üzülmesin, herkes üzülüyor, etrafımdaki herkes üzülüyor. Ben de kimseyi aynı konularla sıkmak istemiyorum, kimseyi üzmek istemiyorum. Ben de 2 kilo vereyim de mutlu olayım, güzel olayım diye, çocuğu kaybetmiştim, çok bunalımdaydım, bir de kilo falan alınca böyle bir şey yapmak istedim. Ama çok zararlı. Buradan hanımlara bir söyleyeceğim şey; her kadına Allah güzellikler vermiştir. Kaşını vermiştir, gözünü vermiştir, bir şeyini vermiştir. Biz çok fazla bunun organiğiyle oynadığımız zaman mutlaka bir problem yapıyoruz. Kalbimiz güzel olduktan sonra biz her halimizle güzeliz. Bu konuda hiç örnek olmak istemiyorum. Çok yanlış bir karar verdim" şeklinde konuştu.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı