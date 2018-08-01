Seren Serengil, İsmini Vermediği Kişilere Avukatı Aracılığıyla Gözdağı Verdi

Şarkıcı Yaşar İpek'le hayatını birleştiren Seren Serengil sosyal medya hesabından sürekli birilerine gönderme yapıyor. Serengil son paylaşımında ise Avukatına talimatlar vererek ismini vermediğ kişilere gözdağı verdi.

Seren Serengil'in eski sevgilisi şarkıcı Özbay Bakır'la olan davasından ortaya çıkan mesaj detayı haberlerinin yayılmasını sağlayan kişilere mi sert çıktığı merak ediliyor.

"PARASIZ PULSUZ SALLAMAYA BAŞLADI"

Seren Serengil, "Sayın avukatım şu adamın parası kalmamış, maaşlarını ödeyemiyormuş çalışanlarının. Avukat sevgilisi de demiş ki buna, sen yaz Seren hakkındamüvekkilim cash on the table yapacak bu magazin sayfası, hiç bir kanala almıyor ya parasız pulsuz başladı sallamaya, tanıdık gazatelere haber yapmaya..." diyerek hakkında çıkan haberlere sert tepki gösterdi.

DAVADA MESAJ DETAYI ÇIKMIŞTI

Şarkıcı Özay Bakır'ın, eski sevgilisi Seren Serengil'in eşi Yaşar İpek'e açtığı davada yeni detaylar ortaya çıktı. Serengil'in Özay Bakır'a attığı Whatsapp mesajlarında özür dileyerek kahrından öldüğünü söylediği ortaya çıktı.