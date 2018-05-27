Seren Serengil'in Uygun Fiyatlı Gelinliği Sosyal Medyada Gündem Oldu
Nisan ayında şarkıcı Yaşar İpek ile nişanlanan Seren Serengil, tatil için gittikleri Fransa'da evlendi. Serengil'in 530 TL değerindeki gelinliği ise sosyal medyada gündem oldu.
8 Haziran'da evlenmeleri beklenen Seren Serengil ve Yaşar İpek çifti, tatil amaçlı gittikleri Fransa'da evlendi. Serengil'in iki parçadan oluşan ucuz gelinliği ise sosyal medyada gündem yarattı.
"SEVDİKLERİMİZLE"
Instagram hesabından Yaşar İpek ile fotoğrafını paylaşan Serengil, kalp emojisi ile birlikte "Sevdiklerimizle" notunu yazdı.
528 TL'LİK ŞIK GELİNLİK
Sosyal medya ise Seren Serengil'in gelinliğini konuştu. Çok şık görünen Seren Serengil'in gelinliğini fiyatını öğrenenler şoke oldu. Bir internet alışveriş platformunda iki parça olarak satılan gelinliğin üst tarafı, 179 TL, alt tarafı ise 349 TL. Seren Serengil'in hayli şık görüntüsü takdir ettirdi.
YORUMLAR (23)
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Seren daha ucuz satsak 5 kuruş etmezCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bence abartili degil gayet guzel olmushatta cok guzel olmusCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Boss... Bu soylediklerini dusunen insan bu raddeye getirmez beraber yasardi zaten. Adam oyle deger vermis ki herseyi usulu erbabinca yerine getirdi.Simdi bize dusen mutluluk dilemek. Insanlar göz onunde yasiyorlar diye boş boş konusuyosun. Bu adamin degilde kendi alicagin kadin nasil olucak onu dusunCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Şık derken..???Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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ucuz ama şık değilCevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır