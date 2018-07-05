Seren Serengil'in Sosyal Medya Hesabından Paylaştığı "Aşk Pozu" Olay Yarattı

Seren Serengil'in Sosyal Medya Hesabından Paylaştığı "Aşk Pozu" Olay Yarattı

Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde nikah masasına oturarak evlenen Seren Serengil ile Yaşar İpek'in sosyal medya paylaşımı olay yarattı.

Geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturan Seren Serengil ve Yaşar İpek'in tatil pozu sosyal medyada olay yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, Seren Serengil'in paylaştığı fotoğrafı "aşk pozu" olarak değerlendirdi.

AŞK POZU OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Seren Serengil'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf, sosyal medya kullanıcıları tarafından "aşk pozu" olarak nitelendirildi.

SÜRPRİZ ŞEKİLDE EVLENMİŞTİ

Seren Serengil bir süredir birlikte olduğu Yaşar İpek ile 8 Haziran'da evleneceğini açıklamıştı. Çift çıktıkları Fransa tatilinde, sürpriz yaparak nikah masasına oturmuştu.

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