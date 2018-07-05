Seren Serengil'in Sosyal Medya Hesabından Paylaştığı "Aşk Pozu" Olay Yarattı
Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde nikah masasına oturarak evlenen Seren Serengil ile Yaşar İpek'in sosyal medya paylaşımı olay yarattı.
Geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturan Seren Serengil ve Yaşar İpek'in tatil pozu sosyal medyada olay yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, Seren Serengil'in paylaştığı fotoğrafı "aşk pozu" olarak değerlendirdi.
AŞK POZU OLARAK NİTELENDİRİLDİ
Seren Serengil'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf, sosyal medya kullanıcıları tarafından "aşk pozu" olarak nitelendirildi.
SÜRPRİZ ŞEKİLDE EVLENMİŞTİ
Seren Serengil bir süredir birlikte olduğu Yaşar İpek ile 8 Haziran'da evleneceğini açıklamıştı. Çift çıktıkları Fransa tatilinde, sürpriz yaparak nikah masasına oturmuştu.
YORUMLAR (8)
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SERENIN psikolojik bir hastaligi var cok saldirgan bu kizi aglatacak icini dokecek iyi bir terapist e ihiyaci varCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ya herkez bır sıkıntı yokkkCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Aşıklara dokunmayalım.Mutlu olsunlar. Gerici yobazlar gelip pislik atmaya başlar şimdi. Bu tür haberleri hiç kaçırmazlar :)Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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Bence seren serengil çok mutsuz, yüzündeki ifadeye bakarmısınız, hangi maktıkla ne düşünerek bu evliliği yaptı bilemem ama çok mutsuz,,,Cevap Yaz 3 2 Yayından KaldırSEREN SERENGİL: Hadi ordan be2 3 Yayından Kaldır