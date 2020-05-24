Seren Serengil'in kavga taktiği Hülya Avşar'danmış!
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Seren Serengil'in kavga taktiği Hülya Avşar'danmış!

Şarkıcı ve oyuncu Seren Serengil, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Hülya Avşar'ın taktiklerini kullandığını söyledi ve İrem Derici'ye de gönderme yaptı.

Seren Serengil'in kavga taktiği Hülya Avşar'danmış!
24.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:07

Yaptığı çıkışlarla ve açıklamalarıyla son dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Son olarak şarkıcı İrem Derici'yle kavga eden Seren Serengil, Hülya Avşar'ın izinden gittiğini söyledi.

Sunuculuğunu yaptığı magazin programlarında yaptığı yorumlarla bir çok ünlüyü karşısına alan Seren Serengil, Hülya Avşar'ın taktiğini uyguladığını belirtti.

Avşar' ın "bir laf atıyorum lapinler atlıyorlar, bir yıl beni konuşuyorlar gündemde kalıp paramı kazanıyorum" söylemini Instagram hesabından paylaştı ve "çok işe yarıyormuş" notunu düştü.

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