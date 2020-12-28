Seren Serengil hastalığını anlattı: 46 kiloya düştüm

Bir süredir 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programında sunuculuk yapan Seren Serengil'den sağlık sorunları yaşadığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Serengil, yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

"Sevgili canlarım, o kadar merak edenim ve sevenim varmış ki insan hastayken en çok ihtiyacı olan şey buymuş... Ben maalesef büyük sağlık sorunları yaşıyorum. Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi"

"46 KİLOYA DÜŞTÜM"

"46 kiloya düştüm ve vermeye devam ediyorum... Geri dönüşüm ameliyatına vücut hazır mı, şu aşamada kaldırır mı vücut. Bunun kararı için salı günü tekrar tetkiklerim yapılacak."

Bazen aylarca yoğun bakımda kalabiliyormuşuz. Tehlikeli ve zor bir süreç ama öte yandan da olmasam yaza çıkmazmışım... Dualarınızla yine bunu da atlatacağım. İyiyim. Dinleniyorum, serum takılıyor. İyi olacağım İnşallah..."

2016 YILINDA MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI OLDU 2016 yılında mide küçültme ameliyatı olan Serengil, o dönem hızla kilo vermeye başlamış hatta 3,5 ayda 25 kilo vermişti.

Kaynak: Hürriyet