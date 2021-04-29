Seren Serengil, Hakan Sabancı ile flört eden Aygün Aydın'ı hedef aldı

Hakan Sabancı ile flört eden Aygün Aydın, kendisini eleştiren Seren Serengil'e sert sözlerle tepki göstermişti. Serengil'in yanıtı ve iması sosyal medyada gündem oldu

Oyuncu Aygün Aydın, Söylemezsem Olmaz programında kendisini eleştiren sunucu Seren Serengil hakkında, " O televizyon başına sizi kim koydu. Sen git (Seren Serengil) o yüzündeki botoksları düzelt. Teyzem ninem yaşında demem yemin ederim seni döverim" ifadelerini kullanarak şok etmişti.

Bu sözler sonrası Seren Serengil'den ilk açıklama geldi. Serengil, araba kilometresi üzerinden imalarda bulundu. Ünlü sunucu açıklamasında "Senin komikliklerinle dalga geçtik" dedi.

MESAJLARI İFŞA ETTİ

Geçtiğimiz şubat ayında aşk yaşamaya başladıkları öne sürülen Hakan Sabancı ile Aygün Aydın cephesinde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Aydın, Sabancı'nın başka kadınlara attığı mesajları ifşa etmişti.

"BENİ YATAĞA ATABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ"

Bununla da yetinmeyen Aygün Aydın, "Ben Hakan'la ilk tanıştığımda yüzüne bakmadım. Hakan'ın Sabancı olduğunu bilmiyordum. Hakan'ın kim olduğunu çok sonra öğrendim.

Hakan o dönem ilişkimin bozulması için saçma sapan konuşmalar yapmıştı ve ben bunun hesabını sormaya onun yanına gittim. Tabii Hakan'cım zamanında birçok kıza yürüdüğü için o gece de beni yatağa atabileceğini falan düşündü" sözleriyle gündeme gelmişti.

Kaynak: Snob Magazin