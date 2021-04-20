Seren Serengil'e açılan 11 bin euroluk tazminat davasında tanık dinlenecek
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Seren Serengil'e açılan 11 bin euroluk tazminat davasında tanık dinlenecek

Seren Serengil'e açılan 11 bin euroluk tazminat davasında tanık dinlenecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

"Hairworld İstanbul" isimli sağlık turizmi alanında hizmet veren şirketin, yaptıkları anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle Seren Serengil hakkında açtığı 11 bin euroluk tazminat davası tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

"Hairworld İstanbul" isimli sağlık turizmi alanında hizmet veren şirketin, yaptıkları anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle Seren Serengil hakkında açtığı 11 bin euroluk tazminat davası tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada davalı Seren Serengil'in avukatı hazır bulundu. Davacı şirketin avukatı Deniz Dinar Uğur'un mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde "Müvekkilimin uyguladığı işlemlerin bedeli 14 bin 500 eurodur. Karşılığında da Seren Serengil sözleşmede yer alan sosyal medya hesabından yayınlanacak reklam sözünü yerine getirmemiş, müvekkilimi maddi ve manevi olarak büyük kayba uğramıştır. Hatta müvekkilimin ektiği saçların çıkmadığına dair intiba uyanmış, müşterilerinden de şikayetler gelmiştir. Müvekkilim maddi zararı bir yana, manevi olarak da mağdur olmuş ticari itibarı büyük zarar görmüştür. Müvekkilimce yerine getirilen saç ekim edimi bedeli sabit olmakla birlikte karşılığında da davalı yanca yerine getirilmeyen yükümlülüğün ticari karşılığının hesaplanması ve meydana gelen zararın hesaplanması gerekmektedir. Bu şimdilik 10 bin euroluk manevi bin euroluk maddi tazminat bedelin, ihtarname tarihinden itibaren işleyecek en yüksek faizle birlikte müvekkilime ödenmesine karar verilmesini talep ediyoruz " ifadeleri yer aldı.

TANIKLAR DİNLENECEK

Davalı Serengil'in avukatı ise mahkemeden davanın reddi yönünde karar verilmesini talep etti. Dosyanın bilirkişiden dönmesinin beklenilmesine karar veren mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

"Hairworld İstanbul" isimli sağlık turizmi alanında hizmet veren şirketin avukatı, Seren Serengil ve sponsorluğundaki kişilere kaş ekimi, saç ekimi ve cilt bakımı gibi işlemler uyguladıktan sonra Seren Serengil'in hem tedavi aşamalarını hem de şirketin adını kendi sosyal medya hesabından paylaşması yönünde anlaşma imzaladıklarını öne sürmüştü. Anlaşmanın ardından şirketin hizmet verdiğini fakat davalı Serengil'in çekimlere gelmediği ve söz konusu anlaşmaya uymadığı öne sürülmüştü. Şirket avukatı, Serengil hakkında 10 bin euroluk manevi tazminat ve bin euroluk da maddi tazminat davası açmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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