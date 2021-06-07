Seren Serengil'e acil ameliyat
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Seren Serengil'e acil ameliyat

Seren Serengil'e acil ameliyat
Hürriyet - Haberler | Magazin

Uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Seren Serengil, bugün sabah 05.30'da aniden gelişen ve artan ağrıları sonucu hastaneye kaldırıldı.

Uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Seren Serengil, bugün sabah 05.30'da aniden gelişen ve artan ağrıları sonucu hastaneye kaldırıldı.

'SAFRA KESESİ ALINACAK'

Acil ameliyata alındığı öğrenilen Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Geçirdiği ameliyat sonrası safra kesesi çalışamayacak duruma gelmiş. Bu nedenle safra kesesi alınacak. Böbreklerde su içmemesinden ve yine geçirdiği ameliyattan dolayı böbreklerde oluşan taşlar kanalları tıkadığı için acilen ameliyata alınacak. Dualarınızla bugünleri atlatacak."

Bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden ünlü şarkıcı, hastalığıyla ilgili, "Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum. Yemek yediğim anda midem bulanıyor. Yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beynime oksijen gitmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Hürriyet

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