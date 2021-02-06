Seren Serengil doktor çıkışı görüntülendi! İşte son hali...

'Dumping sendromu' hastalığıyla mücadele eden Seren Serengil, sevgilisi Mustafa Tohma ile Nişantaşı'nda doktora geldi. Son aylarda 46 kiloya düşen Serengil, sağlık durumu hakkında konuştu. İşte Serengil'in son görüntüsü ve açıklamaları...

Snob Magazin'de yer alan habere göre;& ;Doktor çıkışı konuşan Seren Serengil, "Şimdi doktordan çıktım. Bana bir serum hazırladı. 'Sero serumu' bu serum sadece bana özel" diyerek şaşırttı.





Bir süredir Mustafa Rahman Tohma ile aşk yaşayan Seren Serengil, konu evlilikten açılınca yönünü değiştirdi.& ;





Kaynak: Snob Magazin