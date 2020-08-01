Seren Serengil'den Serenay Sarıkaya paylaşımına olay yorum Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş

Komedyen Cem Yılmaz ile ilişkisini noktaladığı haberleriyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarına Seren Serengil'in yorumu olay oldu. Serengil "Bir hamile güzelliği gelmiş" ifadelerini kullandı. Seren Serengil ise Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına, "Bir hamile güzelliği gelmiş. Bu gülüşü bilirim, benim de hamileyken vardı böyle bir fotoğrafım" yorumunu yaptı.





Kaynak: Snob Magazin