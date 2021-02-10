Seren Serengil'den Alişan ve Buse Varol'u kızdıracak sözler: Evlenerek hayatını garanti altına aldı
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Seren Serengil'den Alişan ve Buse Varol'u kızdıracak sözler: Evlenerek hayatını garanti altına aldı

10.02.2021 16:22 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:26
Seren Serengil'den Alişan ve Buse Varol'u kızdıracak sözler: Evlenerek hayatını garanti altına aldı

BUSE VAROL İYİ BİR OYUNCU DEĞİLDİProgramda Alişan ve Buse Varol hakkında konuşan Seren Serengil, Alişan'ı yere göğe sığdıramazken; eşi Buse Varol'un hayatının en iyi zamanlarını yaşadığını ve Alişan'dan önce yetenekli ve tanınan bir oyuncu olmadığını söyledi.

BUSE VAROL İYİ BİR OYUNCU DEĞİLDİ

Programda Alişan ve Buse Varol hakkında konuşan Seren Serengil, Alişan'ı yere göğe sığdıramazken; eşi Buse Varol'un hayatının en iyi zamanlarını yaşadığını ve Alişan'dan önce yetenekli ve tanınan bir oyuncu olmadığını söyledi.

'EVLENEREK KENDİNİ GARANTİ ALTINA ALDI'

Seren Serengil: "Ali'nin (Alişan) hakkını neden verelim, çünkü karısına çok iyi bir hamilelik geçirtti, el üstünde tuttu. Ailesine çok düşkün olmasına rağmen kızın her dediği yapılıyor, her istediği alınıyor. Kız hayatında görebileceği en şartlarda ve en iyi şekilde yaşıyor. Çok da iyi ve tanınan bir oyuncu değildi zaten. Alişan'la evlenerek hayatını garanti altına aldı. Mutlu ve güzel bir evliliği var. Bence Ali çok iyi bir eş, örnek alınması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Seren Serengil'in bu açıklamalarından son gözler Alişan ve Buse Varol cephesine çevrildi.

Kaynak: Hürriyet

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