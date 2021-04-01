Seren Serengil canlı yayında fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
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Seren Serengil canlı yayında fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

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Seren Serengil canlı yayında fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

Uzun bir süredir zor günler geçiren Seren Serengil, canlı yayın sırasında fenalaştı. Yayında fenalaşan Seren Serengil hastaneye kaldırıldı

Programda fenalaşan Seren Serengil hastaneye kaldırıldı
Programda fenalaşan Seren Serengil hastaneye kaldırıldı

Dumping Sendromu nedeniyle yaşadığını paylaşan Serengil, bu zor süreci, "Ameliyat olmazsam yaza çıkmam" sözleri ile anlatmıştı. Yayın sırasında kötüleşen Serengil, programdan ayrılarak hastaneye gitti.

SEREN SERENGİL CANLI YAYINDA FENALAŞTI

Uzun yıllar fazla kiloları nedeniyle başı dertte olan Seren Serengil, 2016 yılında mide ameliyatı geçirmiş ancak ameliyat sonrasında hızlı kilo vererek 46 kiloya kadar düşmüştü. Ani kilo kaybını yakalandığı Dumping Sendromu nedeniyle yaşadığını paylaşan Serengil, bu zor süreci, "Ameliyat olmazsam yaza çıkmam" sözleri ile anlatmıştı.

"TEDAVİ GÖRMESİ LAZIM"

Sevenlerini sık sık korkutan Seren Serengil, yorumculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programında fenalaştı. Yayın sırasında kötüleşen Serengil, programdan ayrılarak hastaneye gitti. Reklamların ardından ünlü sunucunun sağlık durumu üzerine konuşan Arto, "Problemi var. Kendine biraz daha iyi bakması gerekiyor. Çok acil bir şey değil ama yine de sağlığı sıkıntılı. Dolayısıyla bir müddet ufak da olsa bir tedavi görmesi lazım. Buradan hemen hastaneye gidiyor." dedi.

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Osman DEMİR
SEO Editörü
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