Seren Serengil canlı yayında eski aşkını açıkladı! Kimse bunu bilmiyordu
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Seren Serengil canlı yayında eski aşkını açıkladı! Kimse bunu bilmiyordu

19.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:17
Seren Serengil canlı yayında eski aşkını açıkladı! Kimse bunu bilmiyordu

Sunucu Seren Serengil, bir dönem eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşadığını itiraf etti. İşte Seren Serengil'in yıllar sonra gelen o itirafının ayrıntıları...

Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından olan Seren Serengil, Kerem Tunçeri hakkında bomba açıklamalarda bulundu. Serengil, 15 yıl önce Kerem Tunçeri ile aşk yaşadığını ancak onu terk edip başkasıyla evlendiğini açıkladı.

'AYNI ARKADAŞ GRUBUNDAYDIK'

Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında Kerem Tunçeri hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bundan 15 sene önce ortak arkadaşımız Umut vasıtasıyla Kerem'le tanıştık. Aynı arkadaş grubundaydık. O zaman Efes Pilsen'de oynuyordu" dedi.

'AYRILDIKTAN SONRA ARKADAŞ KALDIK'

Arto'nun 'Neden ayrıldınız?' sorusuna yanıt veren Serengil, 'Biz ayrıldıktan sonra arkadaş kaldık. Ondan ben ayrıldım. Daha önce ayrıldığım birinin başına bir şey geldi. Kerem'i bırakıp onunla evlendim. O kişinin yanında olmam gerekiyordu. Tamamen formalite icabı evlendim, onun yanında olmak istedim. Onu çok iyi tanıyorum. Kerem hayatta sadakatsizlik yapmaz. Ayrıldığımız için çok üzüldü ama sonra o beni anladı. Evliliğim gerçek değildi' dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 13:22:24. #1.15#
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