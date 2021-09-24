Seren Serengil'den şok eden Ebru Gündeş iddiası! - Haberler Magazin
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Seren Serengil'den şok eden Ebru Gündeş iddiası!

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Seren Serengil'den şok eden Ebru Gündeş iddiası!

Seren Serengil, Hadise'nin yerine O Ses Türkiye jürisine dahil olan Ebru Gündeş hakkında ilginç ifadeler kullandı. Serengil açıklamasında "Ebru jüride başka kadın istemiyor" dedi. İşte detaylar...

Acun Ilıcalı, yapımcısı olduğu yarışma programı O Ses Türkiye'nin çekiminden paylaşım yaptı. Acun Ilıcalı, yarışma jürisindeki değişikliği fotoğraflarla gözler önüne serdi. O Ses Türkiye jürisinde Ebru Gündeş, Murat Boz, Beyaz ve Oğuzhan Koç bulunuyor.

Seren Serengil ilginç iddialarda bulundu. Serengil "Gündeş'in bu programın sponsorluğunu aldığını düşünüyorum. Çünkü jüride başka kadın kalmadı. Ebru Gündeş'in dizginlerinde onu hissettim. Başka kadın istemiyor" iddiasında bulundu.

Seren Serengil ayrıca Hadise-Reza Zarrab aşkının kesinleştiğini ve bu olaydan dolayı Acun Ilıcalı'nın Ebru Gündeş'i tercih ettiğini söyledi.

Ebru Gündeş'in bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

Seren Serengil'den şok eden Ebru Gündeş iddiası!

Seren Serengil'den şok eden Ebru Gündeş iddiası!

Seren Serengil'den şok eden Ebru Gündeş iddiası!

Seren Serengil'den şok eden Ebru Gündeş iddiası!

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Haber: Seren Serengil'den şok eden Ebru Gündeş iddiası! - Haberler Magazin
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