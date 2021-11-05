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Seren Serengil'in son hali sevenlerini üzdü

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Seren Serengil'in son hali sevenlerini üzdü

Geçirdiği mide ameliyatı sonrası sağlık problemleri yaşayan 50 yaşındaki şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi.

Bir arkadaşının doğum gününe katılan Seren Serengil, giyim tarzı ile dikkatleri üzerine çekti.

Soruları yanıtsız bırakan Seren Serengil, gazetecilere "İyi akşamlar" dedikten sonra evinin yolunu tuttu.

Zayıflamak uğruna gerçekleştirdiği operasyonlar sonrası sürekli kilo kaybı yaşadığı için ölümle burun buruna gelen Seren Serengil, geçtiğimiz aylarda tekrar ameliyat masasına yatmıştı.

HAYRANLARINI ÜZDÜ

Seren Serengil'in henüz eski kilosuna dönemediği gözlendi. Serengil'in hayranları, "Bu görüntün bizi üzüyor" ve "Eski Seren'i görmek istiyoruz" şeklinde yorumlarda bulundu.

Seren Serengil'in son hali sevenlerini üzdü

Seren Serengil'in son hali sevenlerini üzdü

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